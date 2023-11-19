Galatasaray'da Victor Nelsson, Davinson Sanchez transferinin ardından gölgede kaldı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nelsson'a Ada'dan talip çıktı! Yönetim kiralık gönderecek
Milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. İngiltere Premier Lig ekibi, sarı-kırmızılı ekibin yıldız ismi için devreye girdi. Ada ekibi, oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Victor Nelsson'a İngiltere'den bir talip çıktı.
LUTON TOWN İSTİYOR
Takvim'in haberine göre Premier Lig ekiplerinden Luton Town, 25 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında kiralamak istiyor.