Milli arada hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile karşılacak.
Galatasaray'a müjde! Manchester United'ın yıldızı geliyor
Devre arasında orta sahasını kuvvetlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom, yaz transfer döneminde yoğun çaba sarf ettiği yıldız oyuncu için önemli bir haber aldı. Manchester United'ın yıldız ismi devre arasında Cimbom'a gelecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Cimbom'u Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yoğun maç trafiği bekliyor.
3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi.