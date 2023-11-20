Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4. maçında Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup olduğu karşılaşmaya Portekizli hakemin verdiği kararlar damga vurdu.
GALATASARAY HABERİ: Portekizli hakem Antonio Nobre şimdi yandı! Verdiği kararlar sonrası...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. hafta maçında Bayern Münih'e 2-1 mağlup olmuştu. Karşılaşmanın Portekizli hakemi Antonio Nobre verdiği kararlarla sarı kırmızılılardan büyük tepki görmüştü. Bu gelişme sonrası Nobre hakkında çarpıcı bir karar alındı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
KIRMIZI KARTI ES GEÇTİ!
Barış Alper'in Davies ile girdiği ikili mücadelede yerde kalmas��nın ardından hakem faul kararı verdi.
Ancak Nobre 'ikinci sarı kartı' vermeyince sarı kırmızılıların kulübesi de büyük tepki gösterdi.