Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı sürüyor. Fenerbahçe ile Galatasaray zirve yarışında kozlarını paylaşıyor. Ligin 12. haftası oynanırken, futbolseverler 18. haftada oynanacak derbi ile ilgili detayları araştırıyor. Mücadelenin yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda? Derbi tarihi ne?

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Trenyol Süper Lig'de hem Fenerbahçe hem Galatasaray zirve yarışı veriyor. 12. haftaya kadar iki ekip de 1 mağlubiyet, 1 beraberlik dışında puan kaybı yaşamadı ve 31 puanı zirvede bölüşüyor. Rekabet bu sezon üst düzeyde olunca taraftarlar sık sık Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili bilgileri araştırıyor. Özellikle maçın yayın tarihi, saati, ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi kaçıncı hafta?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? DERBİ KAÇINCI HAFTA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 24 Aralık Pazar günü 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maçın hakem heyeti, muhtemel 11'ler ve diğer detaylar belli olunca haherimizde yer alacak.