Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerinden biri de Lucas Torreira'ydı.
Lucas Torreira'dan flaş karar! "Oynamak istediğim takım..."
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira flaş bir karar aldı. Sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü kazanan başarılı futbolcu, forma giymek istediği takımı açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Uruguaylı orta saha, sergilediği performansla hem takımın vazgeçilmezi oldu hem de taraftarların sevgilisi haline geldi.
Öte yandan yıldız isim taraftarları üzen bir açıklamada bulundu.