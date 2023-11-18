Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk istedi Erden Timur harekete geçti!
Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, transferde harekete geçti. Ocak ayı için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetime Okan Buruk'tan flaş talep geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Cimbom diğer yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek istiyor.
Bu anlamda sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.