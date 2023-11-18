GALATASARAY TRANSFER: Erden Timur'un transfer bombası belli oldu! Almanya'nın yeni gözdesi Cimbom'a

GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda devre arası için transfer listesi ortaya çıkmaya başladı. Yönetimin bu noktada gündemine sürpriz bir isim geldi. Galatasaray'da Başkan Vekili Erden Timur ilk olarak hücuma katkı yapacak bir oyuncuya imza attırmak istiyor. İşte sarı-kırmızılıların listesinde yer alan o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.11.2023- 14:14