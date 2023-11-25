Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadeleden sonra sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Mauro Icardi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE ICARDI'NİN SÖZLERİ:

Sakat olarak oynamak kolay değil. Bilinmese de bu geçen sene de olmuştu. İyi bir lider olmak bunu gerektirir diye düşünüyorum. Takım arkadaşlarım arasında da sakat olarak oynayanlar vardı, herkes fedakarlık yapıyor. Birbirimiz için oynamalıyız. Bunun sonucunda da geçen seneki gibi iyi sonuçlar alıyoruz.

Son maçı kaybetmiştik, o yüzden iyi bir maç çıkarmalıydık. İlk dakikadan itibaren iyi oynadık. Takım arkadaşlarımdan çok fazla süre alamayan Kazımcan Karataş, Dries Mertens ve Tanguy Ndombele oynadı. Takım için ellerinden geleni yaptılar. Bunun da meyvelerini toplamış olduk.