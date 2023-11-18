Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz transfer! Ndombele'nin yerine gelecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı. 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Tottenham'a geri göndermeyi planladığı Tanguy Ndombele'nin yerine sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.
Sezon başında kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken Cimbom, ocak ayında yapacağı takviyelerle üst üste 2. kez şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor.