Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe milli arada çalışmalarını Samandıra Tesisleri'nde sürdürüyor.
Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Hedef Galatasaray'ın eski yıldızı
Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıklar ve alınan yenilgilerin ardından transferde gaza basıldı. Bu doğrultuda ocak ayı için gözünü karartan sarı lacivertlilerden, bomba bir hamle geldi. Yönetimin, Galatasaray'ın eski yıldızı için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)
Bu sezona etkili başlayan sarı lacivertliler 19 maçlık galibiyet serisi yakalayarak büyük bir çıkış yakalamıştı.
Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından Fenerbahçe'de beklenmedik kayıplar yaşandı.