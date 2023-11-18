Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Hedef Galatasaray'ın eski yıldızı

Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıklar ve alınan yenilgilerin ardından transferde gaza basıldı. Bu doğrultuda ocak ayı için gözünü karartan sarı lacivertlilerden, bomba bir hamle geldi. Yönetimin, Galatasaray'ın eski yıldızı için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.11.2023- 06:40