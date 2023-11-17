GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan Victor Nelsson formülü!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da uzun süredir ilk 11 şansı bulamayan Victor Nelsson için yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı oyuncudan daha yüksek bir bonservis bedeli elde etmek için farklı bir formülü devreye sokacak. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.11.2023- 06:40