Galatasaray, takımdan ayrılmak isteyen Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson ile ilgili yol haritasını belirledi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan Victor Nelsson formülü!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da uzun süredir ilk 11 şansı bulamayan Victor Nelsson için yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı oyuncudan daha yüksek bir bonservis bedeli elde etmek için farklı bir formülü devreye sokacak. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray, takımdan ayrılmak isteyen Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson ile ilgili yol haritasını belirledi.
Sarı-Kırmızılılar, öncelikle Nelsson'u Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden bir kulübe kiralamak istiyor.
Takvim'de yer alan haberde Nelsson'un kiralık gideceği takımda başarılı olmasını ve yeniden piyasa değerini bulmasını isteyen yönetim, sezon sonunda ise futbolcuyu hedeflediği gelir karşılığında satmayı planlıyor.