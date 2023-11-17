Galatasaray'a sezon başında transfer olan Cedric Bakambu, beklentilerin altında kaldı.
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaraylı yıldıza Komşu'dan talip çıktı!
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, yeni transferlerin çoğundan istediği verimi elde edemedi. Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı o isme, Yunanistan'dan talip çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılıların büyük umutlarla transfer ettiği Kongolu futbolcu, şans bulduğu maçlarda iyi bir performans sergileyemedi.
Yıldız ismin, devre aras��nda takımdan ayrılması gündeme geldi.