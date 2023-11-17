Galatasaray milli takım arasında çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray'dan transfer resitali! Gündemde 4 yıldız var...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler devre arasında yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu noktada gündeme 4 yıldız birden geldi. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Cimbom yoğun maç trafiğine girmeye hazırlanıyor.
3 kulvarda yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Okan Buruk, yönetimden ara transfer dönemi için takviye istedi.