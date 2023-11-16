Süper Lig şampiyonluğu için kıyasıya mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puanda yer alıyor.
İstanbul'da dev transfer kapışması! Önce Galatasaray ardından Fenerbahçe
Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ile Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonluk yarışında büyük bir çekişme içinde olan devler, bu sefer de transferde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)
Son hafta Galatasaray'ın Hatay'a mağlup olması ve Fenerbahçe'nin de Adana Demirspor deplasmanından 1 puanla dönmesiyle birlikte Süper Lig liderliği yeniden averajla sarı lacivertlilere geçti.
Sezon başında transferde birçok kez karşı karşıya gelen 2 ekip ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte yeniden aynı isme yöneldi.