İstanbul'da dev transfer kapışması! Önce Galatasaray ardından Fenerbahçe

Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ile Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonluk yarışında büyük bir çekişme içinde olan devler, bu sefer de transferde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2023- 06:40