Galatasaray, Süper Lig'de 2. sırada yer alıyor.
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Aralık ayında...
Son dakika Galatasaray spor haberi: Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, milli araya averajla 2. sırada girdi. Ligde sadece 1 mağlubiyeti olan sarı-kırmızılı ekibi büyük tehlike bekliyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor'a 2-1 yenilerek milli araya lider girme fırsatını tepti.
Cimbom sezon sonu şampiyonluk hedeflerken, takımı önüne büyük bir tehlike çıktı. İşte detaylar...