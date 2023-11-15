Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Aralık ayında...

Son dakika Galatasaray spor haberi: Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, milli araya averajla 2. sırada girdi. Ligde sadece 1 mağlubiyeti olan sarı-kırmızılı ekibi büyük tehlike bekliyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.11.2023- 15:35