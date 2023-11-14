Bunu kimse beklemiyordu! Galatasaray'da 2 ayrılık 3 transfer... Mertens ve Icardi devrede

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak isteyen ve Trendyol Süper Lig'de ise şampiyonluk hedefinde olan Galatasaray'da, transferde ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen Aslan'da, transfer stratejisi ise Devler Ligi'nde gruptan çıkıp çıkmayacağına göre değişecek. Listesinde bir dünya yıldızı bulunduran Cimbom, gruptan çıkarsa imzayı attıracak. Öte yandan 2 ismin ayrılması beklenirken, 2 futbolcu için de girişimler hızlandırılacak. Bu transferlerde sarı-kırmızılı takımın yıldızları Dries Mertens ve Mauro Icardi de aktif rol oynayacak. İşte takımdan ayrılması beklenen 2 futbolcu ve transfer listesinin başındaki 3 isim... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.11.2023- 10:31