Galatasaray'da devre arası transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek.
Galatasaray'dan yerli harekatı! Listede 2 isim var
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'e verilen milli araya 2. sırada giren Galatasaray'da devre arası için yapılacak takviyeler masaya yatırılmaya başlandı. Sarı-kırmızılılarda bu noktada gündeme 2 yerli futbolcu geldi. İşte Galatasaray'ın gündeminde yer alan o futbolcular... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da devre arası transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek.
Sarı- Kırmızılılar savunmanın soluna ve orta sahaya yerli oyuncular transfer etmek için çalışmalara başladı.
Takvim'de yer alan haberde Kazımcan Karataş'ın performansından memnun olmayan Galatasaray, İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz'ın menajeri ile önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacak.