Galatasaray'dan yerli harekatı! Listede 2 isim var

Galatasaray'dan yerli harekatı! Listede 2 isim var

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'e verilen milli araya 2. sırada giren Galatasaray'da devre arası için yapılacak takviyeler masaya yatırılmaya başlandı. Sarı-kırmızılılarda bu noktada gündeme 2 yerli futbolcu geldi. İşte Galatasaray'ın gündeminde yer alan o futbolcular... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2023- 06:40