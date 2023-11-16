Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 2022/23 sezonunda takımın önemli oyuncularından biriydi.
GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi en iyiler listesinde! Haaland'ı geçti Mbappe'ye yaklaştı
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in dev takımlarından Galatasaray yaptığı transferle Avrupa'da gündem oldu. Sarı-kırmızılıların kadrosuna kattığı Mauro Icardi taraftarlar tarafından çok sevildi. Yıldız oyuncu 2022/23 sezonunda Cimbom'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olurken aynı zamanda Harry Kane, Kylian Mbappe, Erling Haaland gibi isimlerin de yer aldığı en iyiler listesine girdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Yıldız golcü 22 gol ve 7 asist ile Cimbom'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.
Icardi'nin bu performansından sonra sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun bonservisini 10 milyon Euro karşılığında aldı.