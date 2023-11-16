GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi en iyiler listesinde! Haaland'ı geçti Mbappe'ye yaklaştı

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in dev takımlarından Galatasaray yaptığı transferle Avrupa'da gündem oldu. Sarı-kırmızılıların kadrosuna kattığı Mauro Icardi taraftarlar tarafından çok sevildi. Yıldız oyuncu 2022/23 sezonunda Cimbom'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olurken aynı zamanda Harry Kane, Kylian Mbappe, Erling Haaland gibi isimlerin de yer aldığı en iyiler listesine girdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2023- 10:08 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023- 11:06