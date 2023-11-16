Brezilya'yı salladı Türkiye'ye geliyor! Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmak isteyen ve Trendyol Süper Lig'de de şampiyon unvanını korumak isteyen Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları için gaza bastı. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket ederken, aradığı ismi ise Brezilya'da buldu. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve listedeki o yıldız... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2023- 09:56