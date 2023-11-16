UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'de mücadelesini sürdüren Galatasaray'da, transferde ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Brezilya'yı salladı Türkiye'ye geliyor! Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmak isteyen ve Trendyol Süper Lig'de de şampiyon unvanını korumak isteyen Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları için gaza bastı. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket ederken, aradığı ismi ise Brezilya'da buldu. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve listedeki o yıldız... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Geçtiğimiz sezon ligde şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı takım, unvanını koruma peşinde...
Aslan ayrıca Devler Ligi'nde gruptan çıkarak hem sportif başarı hedefliyor hem de transfer döneminde cazibe merkezi haline gelmeyi istiyor.