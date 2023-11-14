GALATASARAY HABERLERİ:Ndombele oynamadan gidiyor! Yerine 5 aday var...

GALATASARAY HABERLERİ:Ndombele oynamadan gidiyor! Yerine 5 aday var...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan Ndombele bir türlü beklentileri karşılayamadı. Sarı-kırmızılılarda yönetimin oyuncuyla devre arasında yolları ayırması beklenirken yerine gelecek 5 ismin adı da ön plana çıktı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.11.2023- 15:58