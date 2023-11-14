Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.
GALATASARAY HABERLERİ:Ndombele oynamadan gidiyor! Yerine 5 aday var...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan Ndombele bir türlü beklentileri karşılayamadı. Sarı-kırmızılılarda yönetimin oyuncuyla devre arasında yolları ayırması beklenirken yerine gelecek 5 ismin adı da ön plana çıktı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Cimbom gerek Süper Lig'de gerek Avrupa'da başarılı olabilmek adına iddialı bir kadro kurabilmek için kolları sıvadı.
Bu anlamda sarı-kırmızılılar pek çok yıldızı kadrosuna dahil etmeyi başardı.