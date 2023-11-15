Geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray önemli bir transfere imza atarak İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı.
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Nicolo Zaniolo pişmanlığı! Hakim Ziyech ve Tete...
Geçtiğimiz sezon devre arasında transfer edilen Nicolo Zaniolo, yaz transfer döneminde ise İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmıştı. Sarı-kırmızılılar İtalyan yıldızın mevkisini Hakim Ziyech ve Tete ile güçlendirse de istediği katkıyı alamadı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
24 yaşındaki on numara 2. yarıda gösterdiği performansla Galatasaray'ın sezon sonunda ligi ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde bitirmesinde önemli bir katkı sağlamıştı.
Cimbom sezonu şampiyonlukla tamamlarken İtalyan futbolcu, Galatasaray'ın şampiyon unvanıyla Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbiden 3-0'lık skorla galip ayrılmasında büyük rol oynamıştı.