TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Sarri...

Galatasaray'da lige verilen arada gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Cimbom'da takıma dahil olacak isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular ile ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda takımın önemli oyuncularından Barış Alper Yılmaz hakkında flaş bir haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.11.2023- 06:40