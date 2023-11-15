Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Demokratik Kongolu santrfor Cedric Bakambu isyan bayrağını çekti.
Galatasaray'ın yıldızı takımdan ayrılmak istiyor! "Böyle devam ederse..."
Devre arasın transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte yıldız isim takımdan ayrılmak istiyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Takvim'in haberine göre yeterli süre alamadığını yönetici Erden Timur'a ileten Bakambu, "Eğer bu şekilde devam edecekse ben devre arasında takımdan ayrılmak istiyorum" dedi.
Bakambu'nun sözlerini not eden Erden Timur oyuncuya müspet ya da menfi bir cevap vermedi.