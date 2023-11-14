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Galatasaray'da Mauro Icardi haftalardır iğneyle oynuyor. Son haftalarda üç günde bir maça çıkmak zorunda kalan Arjanitinli yıldız sonunda iflas etti. Icardi'nin yedeği olarak transfer edilen Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu henüz ligde gol ya da asist katkısı veremedi.