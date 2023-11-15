Galatasaray, santrfor bölgesine önemli bir transfer hamlesinde bulundu.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 20'lik golcü! Menajeri ile görüşme...
Devre arasında hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen Galatasaray, 20 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekibin yönetimi, Lizbon'daki TransferRoom etkinliğinde genç oyuncunun menajerleri ile görüştü. Geleceği parlak olan yıldız santrfor için girişimlerin devam edeceği öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray, santrfor bölgesine önemli bir transfer hamlesinde bulundu.
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılı kurmaylar, Santos'un 20 yaşındaki forveti Marcos Leonardo'nun menajerleri ile Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir görüşme yaptı.
Santos'un golcüsü Leonardo'nun temsilcileri, Lizbon'da düzenlenen TransferRoom etkinliğinde önce Bayern Münih yöneticileri ile bir araya geldi.