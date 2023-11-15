Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar iyice hızlandı.
GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan dev transfer hamlesi! Yazın olmamıştı...
Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılarda başkanvekili Erden Timur'un, yaz transfer döneminde istenen ancak transferi gerçekleşmeyen o yıldız için yeniden devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar iyice hızlandı.
Sarı-kırmızılılar, eski gözdesi için yeniden harekete geçti.
Fotomaç'ın haberine göre, Cimbom'un ilgilendiği söz konusu isim Youri Tielemans...