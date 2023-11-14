Trendyol Süper Lig'in 12. haftasına lider giren Galatasaray, Hatayspor'a 2-1 mağlup olarak, averajla yeniden 2. sıraya geriledi.
Galatasaray'dan flaş hamle! Beşiktaşlılar bu transfere çok kızacak
Son dakika transfer haberi: Şampiyonluk yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, milli araya 2. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, ocak ayı için transfer çalışmalarına başladı. Devre arası için düğmeye basan Cimbom, Beşiktaş'ın eski yıldız oyuncusunu transfer etmeyi planlıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasına lider giren Galatasaray, Hatayspor'a 2-1 mağlup olarak, averajla yeniden 2. sıraya geriledi.
Sarı-kırmızılılar, özellikle Icardi'nin sakat sakat oynaması nedeniyle gol yollarında sıkıntı yaşadı.
Icardi'yi yedeklemesi beklenen Bakambu ve Halil Dervişoğlu da bekleneni veremedi.