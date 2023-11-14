Galatasaray devre arası transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılı kulüp Molde forması giyen Emil Breivik'i kadrosuna katmak istiyor.
Breivik'in İstanbul'a gelen menajeri Jim Solbakken Solbakken, TRT Spor'a konuştu. Solbakken "Şuan için takım ismi vermem doğru olmaz." dedi.
Norveçli futbolcuyla Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un da ilgilendiği iddia ediliyor.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemelerinde karşılaştığı Molde'de performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Norveç Ligi'nde 26 maçta forma giyen Breivik 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta oynayan orta saha oyuncusu 2 gol atma başarısı gösterdi.