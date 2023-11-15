Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilerek bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Bunu kimse beklemiyordu! Victor Nelsson'dan flaş hareket
Galatasaray'da Davinson Sanchez'in transfer edilmesinin ardından yedek kulübesine hapsolan Victor Nelsson, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada ayrılabileceğinin sinyalini vermişti. Danimarkalı yıldızdan flaş bir hareket geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla liderliği ezeli rakibine kaptırarak milli araya girdi.
Cimbom, milli arada gözünü transfere çevirdi.