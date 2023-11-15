AYRILIK SİNYALI VERMİŞTİ

Mutsuz olduğunu açıkça belli eden yıldız oyuncu, "Eğer oynamıyorsam ne yapacağım? Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum. Oynamazsam başka bir yer bulmak zorunda kalacağım. Bu açık. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" şeklinde açıklama yapmıştı.