Galatasaray'dan devre arası planı! Zorunlu opsiyon kaldırılacak

Milli ara başladı ve kulüpler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Galatasaray'da devre arası operasyonu ise tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte 2 ismin geleceği merak konusu. Yönetim, oyuncular için görüşmelere devam ediyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.11.2023- 06:40