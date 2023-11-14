Yoğun ve yorucu fikstürü geride bırakan Galatasaray'da futbolculara 4 gün izin verildi.
Galatasaray'dan devre arası planı! Zorunlu opsiyon kaldırılacak
Milli ara başladı ve kulüpler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Galatasaray'da devre arası operasyonu ise tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte 2 ismin geleceği merak konusu. Yönetim, oyuncular için görüşmelere devam ediyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı takım milli arada dinlenme fırsatı buldu.
Yönetim ise boş durmayacak.