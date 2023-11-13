Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrildi.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Avrupa devi talip oldu
Son dakika transfer haberi: Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız oyuncunun transferi için yarışa tutuştular. İki büyük takımın bu yarışına bir Avrupa devi daha katıldı. İşte detaylar...
İki ezeli rakip, devre arası transfer dönemide eksik görülen bölgelere takviye yapmak istiyor.
Yaz transfer 6 numara transferini ocak ayına bırakan Fenerbahçe'de listede Leicester City'de forma giyen Wilfred Ndidi yer alıyor.