TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Avrupa devi talip oldu

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Avrupa devi talip oldu

Son dakika transfer haberi: Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız oyuncunun transferi için yarışa tutuştular. İki büyük takımın bu yarışına bir Avrupa devi daha katıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.11.2023- 22:48 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023- 22:48