UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Bayern Münih'e 2-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Davies 2. sarıdan atılabilirdi. Faulü veriyorsan ikinci sarıyı da vermen gerekir. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına basma var. Bunlar kırılma noktaları." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Konumuzu direkt hakeme bağlamak istemiyorum. İki maçta da Bayern Münih gibi bir takıma karşı en iyi oynayabileceğimiz oyunu oynadık. Davies 2. sarıdan atılabilirdi. Faulü veriyorsan ikinci sarıyı da vermen gerekir. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına basma var. Bunlar kırılma noktaları.

Icardi'nin adalesi tuttu, rahat hissetmediği için çıkmak zorunda kaldı. Angelino'nun da kramp üzerinde bir durumu oldu. Ziyech'e dikkat ediyoruz çünkü üst üste maçlar oynuyor, süresini uzatarak gitmek istiyoruz. Şu an çok önemli bir sakatlığımız yok.

Şu an çok farklı bir puanda da olabilirdik. Gruptan çıkmış olarak konuşuyor olabilirdim. Gelen pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. Oyun olarak doğru gidiyoruz. Çok fazla da yeni oyuncu katıldı aramıza, mevcut düzen içinde takım olarak hep birlikte daha iyiye gitmeye başladık. Bundan sonraki hedefimiz son iki maçı kazanıp, gruptan çıkmak.