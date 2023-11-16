İlkay Gündoğan, A Milli Takım'ın Almanya ile karşılaşacağı özel maç ile ilgili olarak bu mücadelenin kendisi için çok özel olduğunu ifade etti.

"BENİM İÇİN ÖZEL BİR MAÇ OLACAK"

Türkiye'ye karşı ilk defa oynamak belki de biraz tuhaf olacak. Sonuçta memleketim, ailemin olduğu memleketimiz. Tabii ki Türkiye ile büyük bir bağım var ve hep olacak. Her sene en az bir kez gitmeye çalışırım. Tatillerimi Türkiye'de geçirmeyi çok severim. Çok da arkadaşım var. Cenk Tosun maalesef şu an sakat, çok sık görüştüğüm bir arkadaşım. Kadroda tanıdığım bazı oyuncular var, Çağlar Söyüncü, Hakan Çalhanoğlu gibi. Sonuçta rakip Türkiye olduğu için benim için çok özel bir maç olacak.