Galatasaray'da Süper Lig'in ilk haftalarında ve Şampiyonlar Ligi play-off'larında skor yükünü üstlenen Kerem Aktürkoğlu, son maçlarda ise etkisiz kaldı.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçekleri! Düşüşünün nedeni...
Trendyol Süper Lig'de liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'da, Kerem Aktürkoğlu'nda büyük düşüş dikkat çekiyor. Son 2 sezonda sarı-kırmızılılarda gol ve asist sayısında double-double yapan milli yıldız, son maçlarda ise kayıplara karıştı. 25 yaşındaki oyuncunun düşüşündeki gerçek ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Detay Haber / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Ligde ilk 6 haftada 3 gol - 5 asistlik performans gösteren 25 yaşındaki oyuncu, sonrasında çıktığı 6 maçta ise skor katkısı yapamadı.
Milli yıldızın bu düşüşündeki neden ise ortaya çıktı. İşte detaylar...