Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray, bu sezonki ilk yenilgisini aldı.
Galatasaray'da dev operasyon! Okan Buruk 5 ismin üstünü çizdi
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Hatayspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından gözler yaklaşan devre arasında yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu noktada Okan Buruk mevcut kadrodan 5 ismin üzerini çizdi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Yoğun fikstürde peş peşe maçlar oynayan sarı-kırmızılılarda futbolcuların yaşadığı yorgunluk dikkat çekti.
Liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, milli araya ikinci sırada girdi.