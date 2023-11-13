Transfer yarışı erken başladı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 1 puan çıkardı ve Galatasaray'dan liderlik koltuğunu geri aldı. Yaz transfer döneminde transferde karşı karşıya gelen iki ezeli rakipten sarı-lacivertliler Fred ve Szymanski'de; sarı-kırmızılılar ise Wilfried Zaha ve Tete'de mutlu sona ulaşmıştı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda devre arası çalışmalarına başlayan yönetim, G.Saray'ın çok istediği o yıldız için harekete geçti. İşte transferde son gelişmeler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.11.2023- 10:16