Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
Transfer yarışı erken başladı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 1 puan çıkardı ve Galatasaray'dan liderlik koltuğunu geri aldı. Yaz transfer döneminde transferde karşı karşıya gelen iki ezeli rakipten sarı-lacivertliler Fred ve Szymanski'de; sarı-kırmızılılar ise Wilfried Zaha ve Tete'de mutlu sona ulaşmıştı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda devre arası çalışmalarına başlayan yönetim, G.Saray'ın çok istediği o yıldız için harekete geçti. İşte transferde son gelişmeler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Birçok gol pozisyonuna giren sarı-lacivertliler, mücadeleden 0-0 eşitlikle ayrıldı.
Kanarya 2 puan bırakmasına rağmen, lider Galatasaray'ın kaybetmesiyle birlikte averaj farkıyla 1 hafta sonra liderliği geri aldı.