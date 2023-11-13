Galatasaray, Süper Lig'deki ilk yenilgisini 12. haftada Hatayspor'a karşı aldı.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da transfer fiyaskosu! İşte mağlubiyetin nedenleri....
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Trenyol Süper Lig'de 12. hafta maçında Hatayspor karşısında alınan mağlubiyetin moral bozukluğu devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu mağlubiyetin nedenleri ise dikkat çekti. İşte son gelişmeler... Gs spor haberleri
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih deplasmanından dönen sarı-kırmızılılar, Hatayspor'a 2-1 yenilerek bu sezon Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini yaşadı.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalması sonrası zirve averajla sarı-lacivertlilere geçti.