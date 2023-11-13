Galatasaray'ın başarılı ismi Sacha Boey devre arasında çok büyük bir sürpriz olmazsa Premier Ligin yolunu tutacak.
GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'da Sacha Boey'un yerine milli yıldız geliyor!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sergilediği performansla göz dolduran Sacha Boey'un yeni sezonda İngiltere Premier Lig'e transferine artık kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılılar bu noktada ise Boey'in yerine milli futbolcuyu gündemine aldı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'ın başarılı ismi Sacha Boey devre arasında çok büyük bir sürpriz olmazsa Premier Ligin yolunu tutacak.
Bu transferden Galatasaray'ın kasasına ciddi bir gelir yazılması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı ekip bu nedenle alternatif arayışlarına başladı.