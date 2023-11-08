Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
Bayern Münih - Galatasaray maçı öncesi sıcak gelişme!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Bayern Münih'e konuk olacak. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, dev karşılaşma öncesi sarı kırmızılılarda yaşanan sıcak gelişmeyi açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Zorlu mücadele bu akşam saat 23.00'te başlayacak.
Dev maç Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.