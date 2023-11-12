Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son oynadıkları Bodo Glimt müsabakasının 11’ine göre Başakşehir karşısına 4 değişiklik ile sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların yeni Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kendisinden önce son oynanan Bodo Glimt maçına göre Başakşehir karşısına 4 değişiklik ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam; Eric Bailly, Milot Rashica, Alex Chamberlain ve Cenk Tosun'un yerine Daniel Amartey, Tayfur Bingöl, Salih Uçan ve Ante Rebic'e 11'de şans verdi.

Rıza Çalımbay, siyah-beyazlılar ile ikinci döneminde çıktığı ilk müsabakada, Tayfur Bingöl'e sol bekte, Bahtiyar Zaynutdinov'a ise orta sahada görev verdi. Çalımbay, sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın yerine santrforda Jackson Muleka'yı tercih etti.

Kartal, Başakşehir müsabakasına şu 11 ile sahaya çıktı:

"Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Daniel Amartey, Tayfur Bingöl, Amir Hadziahmetovic, Bahtiyar Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Ante Rebic ve Jackson Muleka."