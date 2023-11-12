Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor'a konuk oldu.
GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha'dan Hatayspor maçında şok tepki!
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılı ekibin tek golü Wilfried Zaha'dan geldi. Öte yandan yıldız futbolcu maç esnasında şok bir tepkide bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 12.11.2023- 10:48
Sarı-Kırmızılılar rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi.
Galatasaray'ın tek golü 28. dakikada Wilfried Zaha'dan geldi.