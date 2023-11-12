Kadınlar Süper Lig'inde heyecan Galatasaray - Fenerbahçe maçıyla sürüyor. 10. hafta maçında heyecan dorukta. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak mücadele öncesinde birçok detay araştırılıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kadınlar Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 12 Kasım Pazar günü saat 14:00'te FB TV ve GS TV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 20 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'da oynanacak.

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