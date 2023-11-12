Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında olay bir itiraf geldi.
GALATASARAY HABERİ:Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı! "Sabaha karşı saat 4'te..."
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Yıldız golcünün eşi Wanda Nara, Arjantinli oyuncu hakkında flaş bir itirafta bulundu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Arjantinli futbolcunun eşi Wanda Nara çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İtalyan basınına konuşan Wanda Nara, kendisi ve Icardi'yle ilgili önemli ifadeler kullandı.