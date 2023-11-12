Süper Lig'in 12'inci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi.
Ömer Üründül'den Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'a eleştiri!
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrılarak ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de Atakaş Hatayspor - Galatasaray mücadelesini değerlendirdi. İşte o yazı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki ilk yenilgisini aldı.