"Ve nitekim böyle bir pozisyonda Hatayspor, skor avantajı yakaladı. Ardından moralli ve iyi direnç gösteren takım karşısında Galatasaray adına işler çok zordu. Aslında oyunun genel gidişatı G.Saray'ın çok daha fazla pozisyon vereceği yönündeydi ama Hatay'ın kadro kalitesi bu ortamı değerlendirecek kapasitede değildi."