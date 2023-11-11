Rodrigo Bentancur'dan Galatasaray kararı! Transfer...

Galatasaray'da transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar ocak ayında orta saha takviyesi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda Cimbom'un, Tottenham'da forma giyen Rodrigo Bentancur'a talip olduğu belirtilmişti. Uruguaylı yıldızın Galatasaray'a gidip gitmeyeceği belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)