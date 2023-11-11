Galatasaray'a 38 milyon Euro'luk transfer! İşte Aslan'ın yeni Melo'su

Süper Lig'de ve Avrupa'da çok iyi bir performans sergileyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Cimbom, transfer çalışmalarını hızlandırmıştı. Son 2 senedir olduğu gibi yine dünyaca ünlü futbolcularla görüşen Aslan, sürpriz bir isim için devreye girdi. Sarı kırmızılılar, "Yeni Melo" olarak gördüğü o yıldız için tüm şartları zorlama kararı aldı. İşte gündem yaratan transfer haberinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.11.2023- 10:20