Süper Lig'de bu sezon çekişmeli bir yarış içinde olan Galatasaray ve Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Barcelona'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer şoku!
Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ve Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında önemli takviyeler yaparak şampiyonluğa ulaşmak isteyen iki ekibe transferde kötü haber geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği yıldız için Barcelona'nın devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
İki ekip bir yandan oynayacağı maçlara konsatre olurken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig'in devleri ocak ayında kadrolarını güçlendirmek için listesindeki futbolcularla görüşmelerine devam ediyor.