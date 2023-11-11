İtalyan devinden Sacha Boey'a kanca! Galatasaray'ın kapısını çalacak

Galatasaray'da Sacha Boey, performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-kırmıızlı takıma geldiği günden beri takımın değişmez isimlerinden olan Fransız yıldız için Çizme'den flaş bir teklif geldi. İtalyan devi, yıldız oyuncu için Cimbom'un kapısını çalacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.11.2023- 13:55