Bayern Münih Galatasaray'ı unutamıyor! Cimbom'u öve öve bitiremediler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı gösterdiği performans dillerden düşmüyor. Sarı kırmızılılar her iki maçı da kaybetmesine rağmen Alman devini çok zorlamıştı. Bayern'in yıldız futbolcusu Thomas Müller de Galatasaray maçlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.11.2023- 11:50