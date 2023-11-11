Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Bayern Münih'e konuk oldu.
Bayern Münih Galatasaray'ı unutamıyor! Cimbom'u öve öve bitiremediler
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı gösterdiği performans dillerden düşmüyor. Sarı kırmızılılar her iki maçı da kaybetmesine rağmen Alman devini çok zorlamıştı. Bayern'in yıldız futbolcusu Thomas Müller de Galatasaray maçlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar çekişmeli maçta rakibine 2-1 mağlup oldu.
Cimbom her iki karşılaşmada da çok iyi oyun ortaya koymasına rağmen istediği sonucu alamadı.