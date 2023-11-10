Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki 4. maçında Bayern Münih'e konuk oldu.
Bayern Münih - Galatasaray maçının hakemi Antonio Nobre'den olay sözler!
Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Bayern Münih'e 2-1 kaybettiği maçta hakem tartışması yaşanmıştı. Karşılaşmada görev alan Portekizli hakem Antonio Nobre, verdiği ve vermediği kararlarla yoğun eleştiri almıştı. Mücadele sonrası Nobre'nin maçtaki pozisyonlarla ilgili flaş sözleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar iyi bir performans ortaya koymasına rağmen maçtan 2-1 yenik ayrıldı.
Mücadeleye hakem Antonio Nobre'nin verdiği tartışmalı kararlar damga vurdu.